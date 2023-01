S'intrufola in proprietà altrui con maschera di Hulk e bastone, preso

E' stato denunciato dalla polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere e allontanato con un foglio di via dal comune di Mergozzo, nel Verbano

Un ragazzo di 21 anni, di nazionalità gambiana e residente in provincia di Salerno, è stato denunciato dalla polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere e allontanato con un foglio di via dal comune di Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola) e con l'obbligo di non farvi ritorno per tre anni.

La vicenda

Il giovane, pregiudicato, nel pomeriggio di ieri si è introdotto nella proprietà di una donna a Mergozzo, con addosso una maschera di plastica raffigurante Hulk e un bastone in mano, chiedendo del cibo. La donna, che stava caricando dei pacchi sulla propria auto, ha allertato la polizia e, subito dopo, ha dato all'uomo cibo, una bottiglietta d'acqua, delle scarpe asciutte e una banconota da 20 euro. Una volta arrivati, gli agenti hanno scoperto che, sotto al giaccone, il giovane portava una grossa roncola appesa al collo.