È morto Alberto Cerruti, guidò storico lanificio a Biella

L'imprenditore Alberto Cerruti è morto all'età di 89 anni. Protagonista del mondo del tessile, ha guidato insieme al fratello Nino, deceduto l'anno scorso, lo storico Lanificio Fratelli Cerruti di Biella. Era anche un grande appassionato di basket: per 13 anni è stato presidente della Libertas Biella, società che negli anni '60 ha giocato per otto anni in serie A. Era poi entrato nel Cda di Pallacanestro Biella.

Ministro Pichetto: "Uomo di valore della comunità biellese"

"Con grande dispiacere ho appreso la notizia della morte di Alberto Cerruti: con lui va via un uomo di valore della comunità biellese e un grande rappresentante della nostra storia industriale", ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Ne ricorderò sempre la competenza, la passione e la lungimiranza con cui ha fortemente contribuito, anche attraverso lo sport, a far crescere e conoscere il meglio del nostro territorio a livello nazionale. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi cari", ha concluso Pichetto.