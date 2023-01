Sorpreso alla guida con tasso alcol 6 volte oltre limite, denunciato

Un ragazzo di 30 anni residente nel Cusio (Verbano-Cusio-Ossola) è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebrezza.

La denuncia

Secondo quanto ricostruito, durante un controllo stradale avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, il tasso alcolemico dell'uomo è risultato pari a 2,71 grammi per litro, quasi sei volte oltre il limite consentito.

Gli altri controlli

In un altro controllo, avvenuto a Domodossola, i carabinieri hanno scoperto un 19enne di Crevoladossola in possesso di un coltello a serramanico . Non avendo alcun giustificato motivo al porto dell'arma, il giovane è stato deferito in stato di libertà e il coltello sequestrato. A Gravellona Toce, invece, un 30enne pregiudicato colpito da daspo urbano, provvedimento che gli vieta di frequentare locali pubblici in orario serale su tutto il territorio della provincia, è stato scoperto due volte in altrettanti bar: l'uomo è stato denunciato in stato di libertà.