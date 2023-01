Monte Rosa, perde il sentiero verso Macugnaga: soccorso turista

L'uomo era sfinito e in difficoltà anche solo nel camminare a causa dell'abbondante neve

Un uomo è stato salvato dal soccorso alpino a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L'escursionista di origine svizzera aveva perso il sentiero che dal rifugio Zamboni, situato a quota 2.070 metri ai piedi del Monte Rosa, riporta nel centro abitato.

I soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle 14 quando alla centrale operativa del soccorso alpino di Torino è giunta la chiamata dello stesso escursionista. Sfinito e in difficoltà anche solo nel camminare a causa dell'abbondante neve, non era in grado di ritrovare la strada verso Macugnaga. Le squadre del soccorso alpino di Macugnaga e del soccorso alpino della Guardia di Finanza l'hanno raggiunto intorno alle 17, anche grazie alla motoslitta messa a disposizione dagli impianti sciistici.