Torino, strappano collanina d'oro dal collo della vittima: due arresti

Due ragazzi di 18 e 22 anni sono stati arrestati nella notte tra il 30 e il 31 dicembre dai carabinieri di Torino per rapina aggravata e danneggiamento. Sono accusati di aver strappato una collanina d'oro dal collo di una persona in Largo Saluzzo, nel quartiere di San Salvario.

La rapina

Secondo gli investigatori i due giovani, di origini marocchine, facevano parte di un gruppo composto da cinque persone che intorno alle 3:30 hanno aggredito due persone. Dopo aver avvicinato le vittime con una scusa, a una di loro i cinque hanno strappato una catenina d'oro per poi fuggire per le vie limitrofe. Il 18enne e il 22enne sono stati bloccati dai carabinieri dell'Arma in corso Marconi e in via Nizza, mentre gli altri tre sono riusciti a far perdere le tracce. Durante le fasi dell'arresto il più giovane dei due ha dato in escandescenze danneggiando un termoconvettore della stazione di carabinieri di Borgo San Salvario.