Un uomo accoltellato all'alba a Torino, tra le ipotesi tentata rapina

Un uomo è stato accoltellato questa mattina intorno alle 6 in via San Massimo, nel centro di Torino. La vittima, di origini cinesi, ha riportato ferite alla schiena ed è stata traportata all'ospedale Cto, dove, a quanto si apprende da fonti ospedaliere, ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Sono in corso indagini della polizia: tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di una tentata rapina.