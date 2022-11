Calcio, Gianluca Ferrero sarà il nuovo presidente della Juventus

Sport

Dopo le dimissioni del Cda del 28 novembre, in una riunione straordinaria è stato conferito l’incarico a Scanavino, uomo di fiducia di John Elkann. Nato nel 1973, si è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino. È arrivato nel Gruppo Fiat nel 2004. Al momento è Amministratore Delegato e Direttore Generale di GEDI Gruppo Editoriale

“Al fine di rafforzare il management della Società, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire l’incarico di Direttore Generale al dott. Maurizio Scanavino ”, si legge in una nota della Juve. E ancora: “Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, il dott. Scanavino non risulta detenere, alla data odierna, azioni Juventus”. Nel comunicato è allegato anche il Curriculum Vitae di Scanavino

Maurizio Scanavino, si legge, è nato nel 1973 e si è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino. “Ha svolto la sua attività professionale in vari settori (consulenza, automotive ed editoriale) con esperienze in Italia e all’estero”, spiega la nota. È arrivato nel Gruppo Fiat nel 2004, dopo aver iniziato la sua carriera prima in Accenture e poi nello sviluppo di servizi digitali e di e-commerce