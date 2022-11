L'episodio è successo in via Mazzini, nel centro della città. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco

Una donna di circa 80 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti questa mattina a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), dove alcune auto sono andate a fuoco in un garage. L'anziana è rimasta lievemente intossicata. L'episodio è successo in via Mazzini, nel centro della città. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.