Alessandria, si dissalda giunto in tangenziale: un ferito lieve

Disagi in tangenziale ad Alessandria per un giunto di dilatazione trasversale che si è dissaldato sul viadotto all'uscita per l'Ospedale Borsalino, in direzione di Acqui Terme. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, un'auto l'ha colpito ed è rimasta danneggiata.

La situazione

Durante le operazioni di messa in sicurezza, nella zona del cantiere si è verificato un tamponamento tra altri due veicoli con un ferito lieve. Sul posto anche vigili del fuoco e personale Anas per il ripristino della struttura, reso difficoltoso perché la parte da riparare si trovava sulla corsia di sorpasso.