Torna al lavoro Giusy Pace: guidò corteo no-vax vestiti da deportati

Il 30 ottobre del 2021 aveva organizzato e guidato una manifestazione no Green pass con i partecipanti, legati tra loro con filo spinato, che indossavano camicioni a strisce verticali. L’infermiera 35enne era stata sospesa per violazione dell’obbligo vaccinale

Tornerà al lavoro oggi all’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara Giusy Pace, la coordinatrice infermieristica 35enne che un anno fa, il 30 ottobre 2021, aveva organizzato e guidato a Novara una manifestazione no-vax e no Green pass che fece non poco scalpore perché i partecipanti, legati tra loro con un filo spinato, indossavano camicioni a strisce verticali che alludevano a quelli dei deportati nei lager. Pace era stata sospesa per violazione dell’obbligo vaccinale. Con lei, all’ospedale di Novara sono stati riammessi 7 infermieri, 1 tecnico, 4 oss e 7 impiegati amministrativi: non c’erano infatti medici no vax sospesi. La notizia è riportata dal Corriere della Sera.