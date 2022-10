Chivasso, insulta donna con burqa: denunciato

Un uomo di 65 anni è stato denunciato a Chivasso, in provincia di Torino, con l'accusa di aver tormentato una donna di origini egiziane che indossa abitualmente il burqa. L'ipotesi di reato è vilipendio alla religione.

Insulti e offese a donna col burqa

La vicenda è stata raccontata dal settimanale locale La Voce. La donna ha 45 anni e vive nel Torinese dal 2010. I figli studiano a Chivasso e il marito lavora come pizzaiolo. In base a quanto ricostruito, l'uomo le ha rivolto insulti, offese e frasi ingiuriose nei confronti dell'Islam. L'ultimo episodio risale 28 ottobre e si è verificato davanti a una scuola. Un agente della polizia locale e un carabiniere libero dal servizio sono intervenuti e hanno portato il 65enne in caserma per l'identificazione e la denuncia.