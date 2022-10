Scontro tra auto e moto nel Torinese, un morto

L'incidente è avvenuto a Montalenghe sulla strada provinciale 82 per Foglizzo. Indagano i carabinieri di San Giorgio Canavese

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Montalenghe, in provincia di Torino, sulla strada provinciale 82 per Foglizzo.

L'incidente

A quanto si è appreso, il motociclista ha perso la vita dopo lo scontro tra la sua moto e un'auto che viaggiava nella direzione opposta e che, secondo i primi accertamenti, avrebbe svoltato a sinistra per imboccare una stradina di campagna. Sull'incidente indagano i carabinieri di San Giorgio Canavese.