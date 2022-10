Mazzè, precipita aereo ultraleggero: ferita pilota 24enne

Un aereo ultraleggero biposto è precipitato nel pomeriggio di oggi poco distante dal campo volo di Mazzè (in provincia di Torino). Secondo i primi accertamenti l'ultraleggero è caduto appena decollato e si è ribaltato in un campo vicino al campo volo. Accertamenti in corso sull'accaduto da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.

I soccorsi

Le due persone a bordo sono state soccorse dai vigili del fuoco di Ivrea e dal personale del 118. Ai comandi del velivolo una ragazza di 24 anni che è rimasta ferita ed è stata trasportata al Cto. Il copilota, invece, è rimasto illeso.