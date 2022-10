Alle Ogr di Torino la terza edizione di Round One

Tutti i talk e panel saranno disponibili fino al 30 novembre on demand sulla piattaforma dell’evento per quanti siano in possesso di un biglietto

Si è chiusa la terza edizione di Round One, l’appuntamento annuale dedicato al business degli esports organizzato da IIDEA e Ninetynine presso OGR Torino il 25 e 26 ottobre. Sono stati circa 300 i partecipanti in presenza, 150 collegati da remoto, 350 i meeting 1:1, 20 panel e oltre 45 speaker.

Gli Italian Esports Awards

Round One ha inoltre ospitato la cerimonia degli Italian Esports Awards, il premio dedicato alle eccellenze nel mondo degli esports in Italia, che ha conferito quest’anno 10 statuette in altrettante categorie di premiazione.

Le dichiarazioni

“Con Round One 2022 abbiamo voluto allargare il nostro raggio d’azione concentrandoci non solo su segmenti verticali del mercato, ma anche su esperienze provenienti da settori e brand esogeni. Questo ci ha consentito di presentare ai professionisti e agli studenti che hanno preso parte all’evento spunti e storie di successo che siamo certi li aiuteranno a raggiungere il loro Very Next Level”, ha commentato Marco Saletta, Presidente di IIDEA. “Questa iniziativa è nata con l’obiettivo di accelerare la crescita dell’ecosistema esports in Italia e siamo davvero felici di constatare come, in breve tempo, Round One sia riuscito ad affermarsi come l’appuntamento di riferimento per il settore del gaming competitivo nel nostro Paese”.