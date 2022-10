Italian Esports Awards a Torino: l’elenco dei vincitori

Il premio celebra le eccellenze del mondo degli Esports in Italia. La cerimonia si è tenuta ieri sera nell’OGR di Torino, location che ospita la terza edizione di Round One

Si è svolta ieri sera all’interno di OGR Torino (location che ospita la terza edizione di Round One) la cerimonia di premiazione degli Italian Esports Award (IEA) dell'edizione 2022, riconoscimento che celebra le eccellenze del mondo degli Esports in Italia.

La cerimonia di premiazione

La serata, alla presenza addetti ai lavori in rappresentanza dei principali player del settore, è stata condotta da Bryan Ronzani - speaker radiofonico, presentatore dei maggiori eventi Esports e gaming in Italia e founder di The Box, il primo lateshow su Twitch - e Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya - content creator specializzata in tutto ciò che è cultura pop, dal disegno, al cinema ai videogame, ma anche professionista del doppiaggio, volto della serie Divano & Popcorn su Insanity Page e di programmi come Twitch Dire Europei su RDS Next.

La giuria

La giuria degli Italian Esports Awards, composta da Alessandro "Stermy" Avallone, Cecilia “Aithusa” Ciocchetti, Dimitri "Noodlez" Zografos, Francesco "Deugemo" Lombardo, Riccardo “Tropic” Lichene, Selene “Nancydrew” Mauretto e Simone "AKirA" Trimarchi, ha selezionato i vincitori di ciascuna delle categorie in gara, ad eccezione del People’s Choice: Esports Game of the Year che è stato scelto dal pubblico.