Torino: fuga di gas tra Lanzo e Balangero, evacuate alcune famiglie

Una fuga di gas si è verificata tra Lanzo e Balangero, nel Torinese, a ridosso della strada provinciale 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

L'incidente

Poco distante erano in corso dei cantieri per il posizionamento della fibra ottica ed è possibile che sia stata danneggiata una tubatura. Carabinieri e volontari della protezione civile, per precauzione, stanno facendo evacuare alcune famiglie residenti nella zona e i dipendenti di un'azienda che si trova nelle vicinanze.

Le ripercussioni sul traffico

La circolazione è stata bloccata sulla provinciale e il traffico deviato sulle strade locali di Lanzo e Balangero. Dalle 11 le corse tra Ciriè e Germagnano della ferrovia SfmA Torino-Ceres sono sospese. Rimane garantito il servizio ferroviario tra Venaria e Ciriè e il collegamento autobus Torino-Venaria.