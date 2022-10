Covid Piemonte, bollettino: 3.102 nuovi casi su 20.529 tamponi

Il tasso di positività è del 15,1%, in calo i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 3.102 i nuovi casi di Covid accertati in Piemonte, con un tasso di positività del 15,1% rispetto ai 20.529 tamponi diagnostici analizzati di cui 19.922 test antigenici). In calo i ricoveri ordinari, -14 rispetto a ieri, il numero totale è di 703. In terapia intensiva, 11 degenti, +1 rispetto a ieri. Sono stati registrati 4 decessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI)