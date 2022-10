L’uomo è stato ferito al torace in un’abitazione fuori dal centro del paese. Sul posto carabinieri e 118 per soccorrere la vittima

Al termine di una lite in famiglia un 43enne è stato accoltellato al torace, a Pray, centro montano in provincia di Biella, in una abitazione fuori dal centro del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 per soccorrere l'uomo. Le condizioni del 43enne sono gravi: è stato ricoverato in codice rosso in ospedale.