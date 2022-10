Domodossola, accoltellò due persone durante una lite: arrestato 40enne

L'accoltellamento è avvenuto all'esterno di un locale al culmine di una lite scoppiata per futili motivi il 24 aprile

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, con l'accusa di aver accoltellato due persone lo scorso 24 aprile.

L'arresto

Secondo quando ricostruito, l'accoltellamento è avvenuto all'esterno di un locale al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Intorno alle 4 di mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Verbania si sono presentati nell'abitazione dell'uomo, di origini albanesi, per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare e portarlo in carcere a Verbania con l'accusa di lesioni personali permanenti.