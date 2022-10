Torino, rubano monili e denaro a una pensionata: tre arresti

Un uomo e due donne, appartenenti a famiglie sinti, sono stati arrestati dalla polizia di Torino in quanto accusati di furto aggravato in abitazione. Secondo gli investigatori, mentre l'uomo le attendeva in auto, le due donne si sono introdotte in un condominio nel quartiere periferico Madonna di Campagna e, con una scusa, sono riuscite a entrare in casa di una persona anziana.

La vicenda

Tutto questo mentre una complice, fingendosi una vicina, distraeva la pensionata, l'altra rubava alcuni monili e 50 euro. I tre sono stati fermati sulla loro auto dai poliziotti, che insospettiti, avevano seguito a distanza le loro mosse.