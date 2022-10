Torino, incidente sulla tangenziale Nord: auto a fuoco e due feriti

Un auto a fuoco e due feriti è il bilancio di un incidente avvenuto all'alba sulla tangenziale nord di Torino tra le uscite di Venaria e Borgaro Torinese.

L'incidente

Nello scontro tra auto sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Uno di questi ha preso fuoco dopo l'impatto. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, le quali non sono in gravi condizioni. I feriti sono stati trasportati in ambulanza agli ospedali San Giovanni Bosco e Maria Vittoria. Fino alle sei del mattino la tangenziale in direzione nord è rimasta chiusa al traffico.