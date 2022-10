Rissa tra baby gang alla stazione di Pinerolo, un ferito

Guarda le altre notizie di oggi 20 ottobre



Da Torino a Pinerolo in treno per scontrarsi con rivali. Ieri pomeriggio poco dopo le 17 una baby gang è scesa da un convoglio proveniente dal capoluogo piemontese per picchiarsi alla stazione ferroviaria pinerolese, a oltre 40 chilometri da Torino, con un'altra banda di giovanissimi. All'arrivo dei carabinieri erano presenti quattro ragazzi, di cui uno ferito, non gravemente, da un'arma da taglio, mentre altri si erano dati alla fuga. Un minorenne è stato fermato dai militari, mentre si trovava a bordo di un treno diretto a Torino.

La vicenda

Il ferito, di origine domenicana, secondo i primi accertamenti, non riporta gravi lesioni ed è stato trasportato in ospedale. I presenti all'arrivo dei carabinieri erano tre giovani di origine marocchina, che sono stati fermati. A questi si aggiunge il minore bloccato su di treno diretto a Torino. Nessun militare è rimasto ferito nell'intervento.