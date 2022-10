Incendio in un'abitazione di Vercelli, un uomo in ospedale

Guarda le altre notizie di oggi 20 ottobre



Un'abitazione di corso Prestinari a Vercelli è stata parzialmente distrutta da un incendio divampato questa notte per cause ancora in fase di accertamento. Il proprietario della casa, che in quel momento si trovava all'interno delle stanze, è stato salvato dai vigili del fuoco e, dopo le prime cure dei sanitari, è stato portato in ospedale.



L'incendio

L'incendio ha interessato e distrutto due locali e una porzione del tetto. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate circa tre ore. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, anche diverse pattuglie della polizia.