Papa Francesco ad Asti il 19 e 20 novembre per i 90 anni della cugina

Papa Francesco, voci sulle dimissioni: perché se ne parla

Sia i media italiani che quelli internazionali nell'ultimo periodo hanno parlato della, seppure remota, possibilità che Bergoglio lasci l'incarico. Alla base di queste ipotesi ci sarebbero anche i problemi di salute del Pontefice. Le speculazioni, però, non sono sostenute da nessuna fonte ufficiale e non hanno al momento trovato conferma

Nell’ultimo periodo sono aumentate le ipotesi riguardo al fatto che Papa Francesco, nei prossimi mesi, possa dimettersi. Le voci, circolano non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Va però precisato che le speculazioni non sono sostenute da nessuna fonte ufficiale e non hanno al momento trovato conferma

Il 5 giugno l’Associated Press ha pubblicato un articolo dal titolo “Pope Francis fuels new speculation on future of pontificate” (Papa Francesco alimenta nuove speculazioni sul futuro del pontificato, ndr) in cui si fa riferimento al suo annuncio di visitare L’Aquila ad agosto, per una festa introdotta da papa Celestino V, uno dei pochi pontefici ad essersi dimesso