Incidente a Marene, scontro tra due auto e due camion: tre feriti

Lo schianto, avvenuto lungo la strada provinciale 165, ha coinvolto un camion cisterna del latte, un tir che trasportava lastre in cartongesso e due vetture, Gravi le condizioni di un automobilista

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto due auto e due camion, avvenuto questa mattina verso le 7.30 lungo la strada provinciale 165 "La Reale" all'altezza di Marene, nel Cuneese. Uno dei feriti, il conducente di una delle auto, è in gravi condizioni. Lo scontro ha coinvolto un camion cisterna del latte, un tir che trasportava lastre in cartongesso e due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze di polizia.