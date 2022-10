Torino, sorpreso con più di mezzo chilo di cocaina: arrestato 22enne

Tutte le notizie di oggi 18 ottobre

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Torino dagli agenti di polizia del commissariato Barriera di Milano dopo essere stato trovato in possesso di oltre 550 grammi di cocaina e crack.

L'arresto

Il giovane, di origini senegalesi, è stato notato in corso Emilia mentre stava salendo su un'auto alla cui guida c'era un'altra persona. Alla vista degli agenti il 22enne ha aperto la portiera e ha tentato la fuga. Bloccato dai poliziotti, aveva in mano 540 euro e quattro dosi di crack. Durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati 13 grammi di cocaina e 275 euro in contanti, di presunta provenienza illecita. Nell'appartamento del pusher, in Borgo Vittoria, sono stati sequestrati 3.140 euro, 530 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, 20 grammi di crack, apparecchiatura per il sottovuoto e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente.