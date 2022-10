Spacciavano dalla finestra di casa, coppia arrestata a Torino

In casa dei due sono stati trovati 320 grammi di hashish nascosti in un giubbotto messo fra i panni stesi ad asciugare

Una coppia di origini marocchine è stata arrestata con l'accusa di spaccio a Torino dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia.

La vicenda

L'uomo è stato notato mentre per strada, in una traversa di corso Regina Margherita, riceveva una banconota da 50 euro. Poco dopo, la donna è stata vista lanciare dalla finestra, verso il cliente, un pacchetto contenente 14 grammi di hashish e dieci euro di resto. Quindi è scattata la perquisizione domiciliare, durante la quale il cane antidroga Evan ha trovato 320 grammi di hashish nascosti in un giubbotto messo fra i panni stesi ad asciugare.