Verbania, parte colpo dal fucile: cacciatore si ferisce a una gamba

L'uomo è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della guardia di finanza e il soccorso alpino di Ornavasso

Incidente di caccia ieri pomeriggio in Val d'Ossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. Un uomo di 67 anni, mentre si trovava nella zona dell'Alpe Piazza Grande sulle alture di Anzola, a quota 970 metri, ha inavvertitamente esploso un colpo che lo ha ferito gravemente a una gamba. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della guardia di finanza e il soccorso alpino di Ornavasso.