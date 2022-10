Stava camminando in un bosco, ma è ancora da chiarire l'esatta dinamica. Diverse le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118

Una donna di 57 anni è stata ferita da un capriolo nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi di Cossato, in provincia di Biella, ed è stata ricoverata in ospedale con un codice giallo. Stava camminando in un bosco, ma è ancora da chiarire l'esatta dinamica. Diverse le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.