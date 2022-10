Coltiva marijuana nelle campagne di Oviglio: arrestato 67enne

Un 67enne è stato arrestato dai carabinieri per produzione, traffico, detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le segnalazioni di chi, transitando vicino a Strada delle Rocche nelle campagne di Oviglio (Alessandria) percepiva uno strano odore non hanno lasciato dubbi ai militari. Raggiunto il posto, è stata subito riconosciuta una piantagione di cannabis, coltivata in un appezzamento di terreno recintato, appena fuori dal centro abitato.

La piantagione di marijuana

Struttura abitativa fatiscente, serre e i due container erano gli stessi all'interno dei quali ad ottobre 2019 sempre i carabinieri di Oviglio avevano rinvenuto 50 piante, dell'altezza di circa 2 metri, ancora innestate nel terreno, e oltre 25 chili di marijuana. All'epoca l'allora 64enne ha patteggiato 2 anni di reclusione e 4.017 euro di multa. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno di nuovo rinvenuto nei container un ingente numero di rami di infiorescenze di grosse, medie e piccole dimensioni di marijuana, appese in essiccazione. Nelle serre, altre 6 piante di cannabis indica, 4 piante adulte ed in piena inflorescenza di marijuana alte tra i 50 ed i 120 centimetri ed altre due di piccole dimensioni. Nella casa ad Alessandria scoperti 4 vasi con altri 2 etti di marijuana e un grinder per macinare la droga; sequestrati anche il computer e il cellulare del 67enne. Convalidato l'arresto, per l'uomo disposta, in attesa del processo, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.