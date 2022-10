È accaduto nella sede di via Reiss Romoli, alla periferia nord della città

Tutte le notizie di oggi 12 ottobre

Alcune persone hanno accusato malori in un ufficio postale di Torino, che sarebbero da attribuire al liquido contenuto in un pacco consegnato. È accaduto nella sede di via Reiss Romoli, alla periferia nord della città. Sul posto sono intervenute ambulanze, vigli del fuoco e forze dell'ordine.