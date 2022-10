Sesso e crack: scoperta casa di appuntamenti nel Torinese

Sono quattro le misure cautelari eseguite dai carabinieri: due persone si trovano in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora

I carabinieri di Settimo Torinese, nella provincia del capoluogo piemontese, hanno scoperto una casa di appuntamenti, dove, oltre a una decina di ragazze che si prostituivano, si consumava anche della sostanza stupefacente.

L'indagine



Un business che non si è fermato neanche durante l'emergenza Covid, hanno appurato i militari, che hanno eseguito quattro misure cautelari, due in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora,. Le quattro persone sono indagate, a vario titolo, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico crack, che secondo gli inquirenti veniva fornito sempre dal padrone di casa attraverso diversi spacciatori, utilizzando le somme versate dai clienti e che poi consumava insieme alle ragazze.