Sperona auto e punta arma verso carabiniere, 31enne arrestato a Stresa

Ha minacciato gli automobilisti che erano in un distributore di benzina nel Novarese, ha speronato una quindicina di vetture durante la fuga e ha puntato un'arma da guerra contro i carabinieri intervenuti per bloccarlo. Si tratta di un pluripregiudicato ed estremista di destra. Nella vettura sono stati trovati i simboli dell'aquila e del teschio e una bandiera con la svastica

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Stresa, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, al termine di una fuga cominciata da un distributore di benzina vicino a Meina (Novara) lungo la statale che corre lungo il lago Maggiore. A quanto si è appreso, l'uomo ha minacciato gli automobilisti che erano al distributore di benzina, ha speronato una quindicina di vetture durante la fuga e ha puntato un'arma da guerra contro i carabinieri intervenuti per bloccarlo. Non è riuscito ad armare il fucile ed è stato arrestato. L'auto, che ha una targa elvetica, è risultata rubata.

Piantonato in ospedale

Il protagonista della vicenda, avvenuta ieri tra le 18.45 e le 19.30, è un uomo di nazionalità svizzera, classe 1991, pluripregiudicato ed estremista di destra. Nella vettura sono stati trovati i simboli dell'aquila e del teschio e una bandiera con la svastica. L'uomo attualmente è piantonato in ospedale, dove è stato trasportato per via delle contusioni riportate negli speronamenti avvenuti durante la corsa in auto. Altre quattro persone, colpite dall'auto guidata dal 31enne, sono state portate all'ospedale di Verbania in condizioni non gravi.