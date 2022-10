Novara, due morti in un tamponamento. Arrestato conducente dopo fuga

Due donne sono morte in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Novara. Secondo quanto ricostruito, l'auto su cui viaggiavano con altre due persone a bordo in direzione Milano è stata tamponata da una vettura che viaggiava nello stesso senso di marcia. Il conducente è fuggito, ma è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato.

L'incidente

Il tamponamento è avvenuto circa mezzora dopo la mezzanotte sulla strada regionale 11, a qualche centinaio di metri dallo svincolo della tangenziale. L'urto è stato violento e le due vetture sono terminate in un campo al bordo della carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118Le vittime sono entrambe residenti in provincia di Milano, una sulla sessantina e l'altra sulla cinquantina di anni. Una è deceduta sul colpo mentre l'altra dopo il trasporto in ospedale. Gli altri due occupanti dello stesso veicolo sono stati ricoverati in ospedale.