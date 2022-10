Fossano, fuori strada con l'auto: muore un uomo di 45 anni

Tragedia ieri in provincia di Cuneo. Un uomo di 45 hanno ha perso la vita in un incidente a Fossano, lungo la provinciale 165 per Marene. Poco dopo le 21 un uomo alla guida della propria auto, un Bmw Serie 1, ha perso il controllo del mezzo all'altezza della frazione San Lorenzo di Fossano, terminando fuori strada.

I soccorsi

Vani i tentativi di salvargli la vita da parte di 118, vigili del fuoco e carabinieri. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Dall'inizio dell'anno è la vittima numero 36 sulle strade del Cuneese.