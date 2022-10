Incidente a Novara, auto investe pedone: morto 57enne

È deceduto sul colpo un uomo di 57 anni, residente a Novara, investito da un'automobile questo pomeriggio in città, in viale Giulio Cesare.

L'incidente a Novara

A investirlo, attorno alle 15, un'auto, Bmw X1, guidata da un 50enne, abitante nel Novarese. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Il terzo in giornata nel Novarese, contando i due giovani morti nel ribaltamento di un'auto sulla strada che da Cameri porta a Bellinzago. La vettura si è fermata alcune decide di metri più avanti il luogo dell'impatto e il conducente ha aspettato l'arrivo dei soccorsi. Sul posto anche la polizia municipale per i rilevi. L'investimento è avvenuto poco distante da un supermercato e in uno dei viali più trafficati, tanto che qualche giorno fa, l'amministrazione comunale aveva comunicato che l'arteria è quella dove si registrano più incidenti stradali in città.