Torino, presidente Mattarella inaugura anno accademico Esercito

"Importante la collaborazione tra mondo militare ed accademico"

In pochissimi anni "mutamenti profondi hanno cambiato la scena internazionale, basti pensare alla cibernetica, al web, allo spazio, per comprendere come il mondo sia cambiato, occorre pensare in modo completamente nuovo e i luoghi sono innanzitutto quelli di formazione dell'esercito". Per questo è "importante la collaborazione tra mondo militare ed accademico. Sempre in base ai valori della Costituzione: libertà, democrazia e diritti umani con la persona al centro, sempre nella ricerca di pace e sicurezza che le nostre forze armate perseguono nell'ambito dell'iniziativa della comunità internazionale sotto la guida dell'Onu, della Ue e della Nato.