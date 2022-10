Torino, proroga per i dehors straordinari bar e ristoranti

Lo comunica l'Assessorato al commercio del Comune, spiegando che il pagamento Cosap e Tari ha decorrenza dal 1 ottobre, ma dato il ristretto tempo a disposizione, potrà essere effettuato entro il 15 ottobre senza incorrere in sanzioni

La permanenza dei dehors straordinari presenti a Torino durante la pandemia per bar e ristoranti è stata prorogata fino al 31 dicembre, salvo disdetta degli esercenti che non siano più interessati. Lo comunica l'Assessorato al commercio del Comune , spiegando che il pagamento Cosap e Tari ha decorrenza dal 1 ottobre, ma dato il ristretto tempo a disposizione, ferma restando la data di decorrenza del pagamento, potrà essere effettuato entro il 15 ottobre senza incorrere in sanzioni.