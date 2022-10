Sono stati i residenti della zona a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sono almeno 500 i partecipanti al raduno non autorizzato

Carabinieri, polizia e guardia di finanza da stamattina all'alba sono impegnati a presidiare un rave party iniziato la scorsa notte nei capannoni di una ex fabbrica in provincia di Biella, tra Masserano e Brusnengo. Sono stati i residenti della zona a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sono almeno 500 i partecipanti al raduno non autorizzato.