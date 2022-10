Abbattuto un cinghiale in fuga nel centro di Ivrea

L’animale, già ferito da un colpo d’arma da fuoco, è stato avvistato in via Torino e via Jervis ed è poi salito nel centro storico trovando riparo nell’androne del municipio. La fuga è terminata in via Varmondo Arborio, dove la polizia locale lo ha bloccato in un cortile

Un cinghiale in fuga è stato abbattuto nella tarda mattinata di oggi in pieno centro a Ivrea. L'animale, già ferito da un colpo d'arma da fuoco, è stato avvistato in via Torino e via Jervis poi è salito verso il centro storico trovando riparo, per qualche minuto, nell'androne del municipio. In piazza di Città, una volta uscito dal municipio, il cinghiale ha anche urtato un ciclista, senza però provocargli danni fisici.

L’intervento delle forze dell’ordine

La fuga è terminata in via Varmondo Arborio dove gli agenti della polizia locale lo hanno bloccato in un cortile. Le guardie venatorie, vista la pericolosità dell'animale, hanno poi provveduto ad abbatterlo.