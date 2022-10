Torino, le mostre da non perdere a ottobre 2022

Esposto al Museo Egizio il celebre Papiro dei Re. Da non perdere “Incēnsum”, mostra visitabile al Museo Archeologico del Canavese che racconta la straordinaria storia della via dell'incenso

Prorogata fino al 29 gennaio 'The World of Banksy - The Immersive Experience', la mostra dedicata alle opere del celebre street artist inglese allestita nella Sala degli Stemmi della stazione Torino Porta Nuova. Ultimi giorni per visitare "Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali", 19 opere per 25 installazioni di arte contemporanea in un tripudio di colori, di fantasia e di amore per gli animali.

Le mostre di ottobre

Il papiro dei Re al Museo Egizio

In occasione del bicentenario della decifrazione dei geroglifici da parte del celebre archeologo Jean François Champollion, il Museo Egizio accende i riflettori su uno dei papiri della sua collezione più celebre al mondo, noto all'estero con il nome di 'Turin King List'. Si tratta dell'unica lista reale d'epoca faraonica scritta a mano su papiro che sia giunta fino a noi. Sarà esposto fino al 21 novembre, dopo un'opera di ricerca e restauro, frutto di una collaborazione tra Torino, Copenaghen e Berlino, con un allestimento dedicato: un'installazione interattiva e un'infografica narrano l'evoluzione del manoscritto, giunto a Torino nel 1824 con la collezione Drovetti e composto da circa 300 frammenti, assemblati in 200 anni. Un allestimento realizzato grazie al sostegno degli Scarabei, Associazione Sostenitori museo Egizio e della Consulta per la valorizzazione dei Beni artistici e Culturali di Torino. A dicembre il Papiro dei Re avrà una nuova collocazione: sarà uno dei reperti di punta della mostra che l'Egizio dedicherà alla lingua e scrittura egiziana.