Torino, scontro tra due auto in tangenziale: morta 27enne

Una ragazza di 27 anni, Serena Cottitto, è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla tangenziale sud di Torino. Altre tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave e sono state ricoverate negli ospedali di Rivoli e Orbassano.

L'incidente

A quanto si è appreso la giovane viaggiava in direzione Piacenza su una vettura che si è scontrata con un'altra auto. La ragazza è morta sul colpo. Abitava a Rivarolo Canavese e da un paio d'anni lavorava come capotreno sulle linee regionali. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.