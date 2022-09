Alessandria, tir da Spagna senza doppio autista: 4.100 euro di multa

Tale condizione ne prevede obbligatoriamente due, consentendo di fare viaggi lunghi senza fermarsi mai, in deroga alle limitazioni sul rispetto di ore e riposi

Il conducente di un camion partito dalla Spagna è stato fermato dal distaccamento polstrada di Acqui Terme (Alessandria), perché senza sul mezzo non c'era il secondo autista pur essendo dichiarato un viaggio 'multipresenza'.

La sanzione

Tale condizione ne prevede obbligatoriamente due, consentendo di fare viaggi lunghi senza fermarsi mai, in deroga alle limitazioni sul rispetto di ore e riposi. Il camionista controllato si è giustificato spiegando di aver percorso oltre mille chilometri in meno ore perché il collega, effettivamente, gli aveva dato il cambio, ma era sceso in Francia, poco prima del confine con l'Italia. Contestata la violazione, applicata sanzione di 4.130 euro e scattato fermo amministrativo del veicolo.