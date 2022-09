Vespolate, uccisa da camion: investitore non si ferma

Non è escluso che non si sia accorto che il rimorchio del mezzo aveva colpito una persona. Sono in corso ricerche da parte dei carabinieri

Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da un autotreno a Vespolate (Novara). Un possibile caso di pirata della strada: la vittima è stata trascinata per una quindicina di metri e il camionista non si è fermato, ma non è escluso che non si sia accorto che il rimorchio del mezzo aveva colpito una persona. Sono in corso ricerche da parte dei carabinieri.

La tragedia

La pensionata stava attraversando all'inizio di corso Garibaldi, appena dopo incrocio principale del paese, è stata travolta e uccisa sul colpo. L'autotreno era diretto verso Borgolavezzaro, al confine con la provincia di Pavia. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Per diverse ore il centro del paese è rimasto bloccato e il traffico deviato. Sul posto anche la polizia locale.