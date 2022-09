Covid Piemonte, bollettino: 3.723 nuovi casi su 18.712 tamponi

Il tasso di positività si attesta 19,9%, in crescita i numeri dei ricoverati: 7 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 308 nei reparti ordinari (+13)

In Piemonte accertati 3.723 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività del 19,9% rispetto ai 18.712 tamponi diagnostici processati, di cui 18.166 test antigenici). In crescita i numeri dei ricoverati: 7 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 308 nei reparti ordinari (+13) con un'occupazione dei letti pari al 4,5%. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI)