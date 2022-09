Candiolo, incidente sul lavoro: 57enne muore incastrato in macchinario

Un operaio di 57 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Candiolo (Torino), all'interno di un'azienda di stampaggi industriali in via Pinerolo. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, una pressa industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 con un'ambulanza, l'elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Moncalieri.

I soccorsi

A dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Quando l'equipe medica del 118 ha raggiunto Candiolo, con l'elicottero che è atterrato nel campo adiacente, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Toccherà agli ispettori dello Spresal dell'Asl To5 chiarire la dinamica dell'incidente.