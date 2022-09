Torino, marchi contraffatti: scoperti trafficanti da Ungheria

Operazione dei militari della guardia di finanza di Torino e Gorizia contro il traffico di profumi, occhiali, orologi e capi di abbigliamento con marchi contraffatti portati in Italia da paesi dell'est europeo. L'ordinanza di custodia cautelare riguarda 17 persone di origine rom-macedone (di cui cinque agli arresti domiciliari e 12 sottoposti all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria), indiziate di appartenere a un'associazione per delinquere finalizzata all'introduzione in Italia di articoli contraffatti destinati alla commercializzazione nei mercati rionali del Piemonte, della Lombardia e della Liguria.

Le indagini

L'attività di polizia giudiziaria in corso è mirata a smantellare un gruppo, attivo sin dal 2017. L'approfondita indagine, svolta anche attraverso intercettazioni telefoniche e il posizionamento di telecamere e GPS veicolari, ha portato al sequestro di oltre 18mila prodotti contraffatti, provenienti, nella gran parte dei casi, dall'Ungheria.