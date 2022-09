Incidente a Torino, tram investe pedone: un ferito grave

L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni al Cto mentre il conducente è stato trasportato all'ospedale Gradenigo in stato di choc

Un uomo è stato travolto da un tram della linea 16 questo pomeriggio a Torino ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cto. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all'angolo con via Aquila. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno bloccato il traffico nella zona per i soccorsi e i rilievi. Il conducente del tram è stato trasportato all'ospedale Gradenigo in stato di choc.