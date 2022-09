Biella, fiamme in un condominio: quattro persone intossicate

Condizioni non gravi per gli inquilini del palazzo, ancora da chiarire le motivazioni del rogo

A Biella, presso via Trento, questa mattina si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario per soccorrere alcuni inquilini rimasti intossicati dal fumo. In un appartamento del primo piano della palazzina è infatti scoppiato in incendio, che si è successivamente propagato per tutto lo stabile. Quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo inalato e soccorse sul posto, ancora da chiarire le motivazioni del rogo.