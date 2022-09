Incidente nel Cuneese, auto esce di strada: morto 49enne

Un 49enne residente a Centallo (Cuneo) è morto in un incidente stradale avvenuto a Cussanio (Cuneo), nella tarda serata di ieri. L'uomo, alla guida della sua auto, ha perso il controllo della vettura mentre viaggiava lungo la statale 28, tra Fossano e Genola, in una rotatoria. L'auto ha sbandato capottandosi. Vigili del fuoco e personale medico del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente.